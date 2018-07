Sonia Bruganelli, imprenditrice che lavora per l’azienda Sdl, è spesso stata criticata per quella che da tanti è stata definita un’ostentazione di ricchezza, e quando Costanzo ha chiesto spiegazioni in merito a Bonolis, lui si è schierato dalla parte della moglie: «Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le trappole, è una “paracula”. In tanti abboccano con tutte le scarpe: lei si diverte e passa il tempo». Ma a quanto pare lei non perde il vizietto di ostentare ricchezza. L’ultimo caso? Arriva direttamente da Instagram. E come ogni estate, del resto, Sonia non perde occasione per far discutere la platea di follower. La famiglia Bonolis è partita, con amici a seguito, verso le isole Baleari e anche questa volta la signora Sonia ha preso in affitto un aereo privato. E’ la stessa Bruganelli a documentare tutto sui social. (Continua a leggere dopo le foto)

Gli italiani sono stanchi di ammirare l'ostentazione e il lusso di Sonia Bruganelli. Ma c'è anche chi si ferma un attimo a pensare. In molti criticano la scelta della moglie di Paolo Bonolis di condividere i lussi che può concedersi. Ma non tutti l'attaccano, molti infatti, difendono la moglie del conduttore, sostenendo: "Perché quando posta Cristiano Ronaldo le sue super car nessuno apre bocca? Rosicare nuoce alla salute! Non perdete tempo a giudicare chi ha soldi ma a migliorare voi stessi". Insomma tra accuse e difese, c'è anche chi ironizza parlando d'invidia, perché forse molti vorrebbero concedersi questi lussi. Intanto la Bruganelli, non si lascia abbattere dalle critiche e oltre alle foto del jet, aggiunge anche quelle del trasferimento della famiglia da Ibiza a Formentera su un motoscafo, non facendoci mancare nemmeno le immagini della villa con piscina di Fregene dove la famiglia si è rilassata qualche giorno prima di raggiungere le Baleari.

Ma Sonia sa dedicare spazio anche alla famiglia. Come il primogenito Davide al quale ha dedicato un lungo post su Instagram qualche settimana fa. "Sei arrivato quando più avevo bisogno di te, sei cresciuto con una sorella "ingombrante " che hai amato e difeso da subito, ti sei ritrovato una mamma che non sapeva come gestirti senza avere sensi di colpa verso tua sorella, hai portato sempre allegria e spensieratezza ed oggi che compi 14 anni io guardo questa foto e mi rendo conto che mi sono persa tante, troppe cose di te… tu mi hai perdonato, io forse un giorno ci riuscirò. auguri amore mio."

C’è anche un dramma nella vita di Sonia e Paolo Bonolis. Nel suo messaggio su Instagram, Sonia Bruganelli fa riferimento alle condizioni di salute di Silvia, la prima figlia avuta da Paolo Bonolis, nata con alcuni problemi al cuore e sottoposta ad alcune operazioni quando era ancora piccolissima. Oggi Silvia sta bene ed è un’adolescente felice e sana, ma in passato la famiglia Bonolis ha attraversato momenti drammatici. Per questo oggi Sonia Bruganelli non si perdona di non essersi dedicata appieno al piccolo Davide, perché troppo preoccupata per lo stato di salute della primogenita.