Smell Festival 2018: torna a Bologna il Festival dell’Olfatto

Dal 24 al 27 maggio 2018 si svolge a Bologna la nona edizione di Smell – Festival dell’Olfatto (www.smellfestival.it), la rassegna internazionale dedicata alla cultura dell’olfatto e all’arte del profumo. Ideato da Francesca Faruolo e promosso dall’associazione Orablu, il Festival ha come sede principale il Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna.

Il tema scelto per la nuova edizione è “Ricreazione” con l’intento di riscoprire il gusto della libertà attraverso la creatività dei profumi. Durante il Festival si susseguiranno conferenze, workshop con creatori di fragranze, percorsi odorosi e installazioni artistiche che metteranno in luce le straordinarie virtù dell’olfatto e il suo ruolo centrale nelle nostre attività cognitive.

Tra gli ospiti speciali Creezy Courtoy, fondatrice di The International Perfume Foundation − organizzazione no-profit dedita alla promozione della profumeria etica e naturale − che dedicherà il suo intervento all’importanza dell’educazione olfattiva nella prima infanzia. Durante l’evento si svolgeranno inoltre le premiazioni di OSA! Outsider Scents Award (www.osa.smellfestival.it), il concorso internazionale di profumeria dedicato agli esordienti. Novità di quest’anno è il lancio del formatNovità di quest’anno è il lancio del format Smell Experience che inaugura la collaborazione tra Smell Festival e Moellhausen, riferimento internazionale per le materie prime del settore fragranze e fragrance house devota all’innovazione e alla ricerca. che inaugura la collaborazione tra Smell Festival e Moellhausen, riferimento internazionale per le materie prime del settore fragranze e fragrance house devota all’innovazione e alla ricerca.