Smartphone di lusso: rinasce Vertu, l’azienda che si occupa di telefonia esclusiva

Torna Vertu, azienda britannica produttrice di smartphone di lusso, dopo la recente acquisizione da parte di Hakan Uzan. Fondata nel 1998 Vertu rappresenta la telefonia di lusso pensata dal designer Nokia, Frank Nuovo, ha sempre puntato al mercato del lusso. Dal lontano 2002 dove era stato presentati una serie di prodotti esclusivi quali il Vertu Signature e il Vertu Ascent Ferrari 60.

Oggi Vertu Ti passa al sistema operativo Android ma continua a puntare alla perfezione con l’adozione degli ultimi SoC o delle memorie RAM più veloci. Prodotti realizzati a mano in Gran Bretagna: corpo in titanio, rivestimento in vetro zaffiro, cover posteriore in vera pelle di diversi tipi tra cui scegliere e perfino pulsanti coperti da diamanti e rubini sono solo alcuni esempi delle richieste che è possibile fare. Un solo pezzo può raggiungere la cifra di 40000 sterline

Quanti di questi gioielli vengono venduti? L’azienda ha dichiarato di aver venduto ben 450000 dispositivi con un prezzo medio per ciascuno di 6000 sterline, lo scorso anni. Ogni Vertu infatti offre un’esperienza d’utilizzo unica; dal Concierge (che permette di accedere ad un team di esperti disponibile 24 ore su 24 in tutto il mondo con consigli e prenotazioni prioritarie) al servizio che Life permette di accedere ad eventi culturali e sportivi, club riservati e atelier di moda.