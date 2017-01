Smart Home, Nest arriva in Italia: termostati e telecamere intelligenti firmati Google

Il futuro è sempre più smart: lo sa bene Nest, la startup fondata da Tony Fadell e Matt Rogers nel 2010 ed acquistata poi da Google nel 2014 per 3,2 miliardi di dollari. L’idea alla base dell’azienda è quella di rendere le abitazioni sempre più smart grazie a dispositivi che si prendano cura delle persone che abitano l’ambiente.

Dopo il successo negli Stati Uniti e nel resto del mondo, Nest approda anche in Italia, Spagna, Germania e Austria al fine di conquistare il mercato europeo grazie ai suoi prodotti per la Smart Home: nata oramai 7 anni fa dall’idea di Tony Fadell – creatore di iPod – e Matt Rogers, la startup è stata poi acquistata da Google che ha supportato la sua crescita sino ad oggi. L’obiettivo di Nest è quello di offrire al pubblico le migliori tecnologie per creare ambienti intelligenti in cui vivere sia attraverso il risparmio di energia sia aumentando la sicurezza nelle nostre case.

Dopo l’apertura del primo store a Palo Alto e la vendita in 190 Paesi, Nest approda anche in Italia portando nel Belpaese i suoi termostati nonchè le videocamere intelligenti: “il mercato potenziale c’è, sta prendendo forma ed è già importante, anche in Italia” spiegano dalla compagnia firmata Google. Ma quali sono le novità per la Smart Home che hanno permesso a Nest di vendere oltre un milione di dispositivi in tutto il mondo? Il prodotto più celebre della compagnia è sicuramente il termostato intelligente, Learning Thermostat: grazie alle tecnologie di ultima generazione di cui è dotato, questo dispositivo è capace di apprendere le abitudini degli abitanti della casa così da imparare a programmarsi autonomamente, anche in base alle condizioni atmosferiche esterne. Semplicità d’uso e design accattivante rendono i dispositivi Nest perfetti per ogni tipo di utilizzatore, da quello alle prime armi sino allo “smanettone”. Non solo Learning Thermostat, Nest porta infatti in Italia anche Nest Protect – rilevatore di fumo e monossido di carbonio – ma anche Nest Cam Indoor e Outdoor, videocamere in grado di controllare tutto ciò che accade dentro e fuori casa nonchè di inviare notifiche di movimenti o suoni rilevati direttamente sullo smartphone del proprietario.