Smart Home: il CES 2017 ha consacrato la casa intelligente

Non solo automobili elettriche, TV di ultima generazione o smartphone: al CES 2017 hanno debuttato anche i dispositivi per la Smart Home. Si tratta di oggetti già presenti nelle nostre vite ma che, grazie alle ultime tecnologie, si trasformano in fedeli compagni di vita aiutandoci nelle più diverse faccende domestiche.

La rivoluzione tecnologica è arrivata nelle nostre case: a decretarlo è stato il CES 2017 – Consumer Electronic Show di Las Vegas. A giorni dalla chiusura dei lavori, gli esperti si sono infatti pronunciati sui dispositivi presentati all’evento dalle più famose case tecnologiche al mondo. Sebbene non siano stati esposti prodotti completamente rivoluzionari, il CES 2017 ha consacrato la Smart Home in quanto i miglioramenti visti nel corso dell’ultimo anno sono una prova chiara di quanto le aziende stiano lavorando nel migliorare la nostra vita quotidiana. Per quanto riguarda le tecnologie principali, almeno attualmente i dispositivi di Smart Home puntano tutto sul controllo vocale nonchè sulla gestione da smartphone o sulla sicurezza.

Ma quali sono stati i device di Smart Home più interessanti del CES 2017? Iniziamo col dire che molti brand hanno puntato sull’Intelligenza Artificiale: tra i sistemi più famosi c’è sicuramente Alexa di Amazon. Samsung ha presentato invece il suo aspirapolvere intelligente VR700 in grado di rispondere ai comandi vocali dei padroni di casa. Novità anche da Whirpool che ha introdotto Alexa in molti dei suoi dispositivi. Quest’ultima, insieme a LG e Samsung, sembrano aver avuto un occhio di riguardo nel sviluppare frigoriferi intelligenti in grado di seguire le diete dei suoi utilizzatori creando liste della spesa ad hoc, ma anche in grado di avvisare dello stato di congelamento dei propri cibi. Il CES 2017, insomma, sembra aver consacrato definitivamente la casa intelligente.