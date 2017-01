Skoda Kodiaq prezzo, uscita e news: in arrivo due nuove versioni dell’atteso SUV

I SUV continuano a confermarsi i protagonisti indiscussi del mercato delle automobili: tra quelli più attesi del 2017, insieme ad Alfa Romeo Stelvio o il Land Rover Discovery 2017, anche Skoda Kodiaq. Presentato per la prima volta al Salone dell’automobile di Ginevra e successivamente – in versione definitiva – a quello di Parigi, il mega SUV Skoda è pronto a cavalcare il mercato, anche grazie alle due nuove versioni da poco annunciate.

Manca poco all’uscita di Skoda Kodiaq, il nuovo grande SUV della casa automobilistica ceca. Skoda Kodiaq uscirà in Italia nel mese di marzo ma, stando a notizie ufficiali, Skoda è già pronta a presentare due nuove versioni in occasione del Salone dell’automobile di Ginevra che si terrà dal 9 al 19 marzo 2017. Le due nuove varianti della gamma sono Skoda Kodiaq Scout e Skoda Kodiaq SportLine: ma cosa sappiamo di queste due versioni del mega SUV? In linea con le oltre “Scout” della casa automobilistica, anche la Kodiaq Scout avrà paraurti dedicati, protezioni sottoscocca e cerchi di lega da 19” specifici: non mancheranno i vetri posteriori oscurati e la verniciatura in color “silver” sia delle barre sul tetto sia delle cornici e delle scocche degli specchietti.

La nuova Skoda Kodiaq debutterà definitivamente al Salone dell’automobile di Ginevra 2017 anche nella sua versione “SportLine”. Skoda Kodiaq SportLine si differenzia per le cornici con finiture in colore nero lucido ma anche per gli interni esclusivi. Nell’abitacolo, infatti, è possibile ammirare sedili sportivi in alcantara, volante multifunzionale in pelle e pedaliera di alluminio e padiglione nero. Per quanto riguarda il prezzo, Skoda non ha ancora rilasciato nessun dato ufficiale per il mercato italiano: non resta quindi che attendere il lancio ufficiale per sapere tutto sul nuovo SUV Skoda Kodiaq.

Credit: ŠKODA KODIAQ SCOUT/ ŠKODA Media Portal