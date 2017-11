Siti Patrimonio Unesco: i migliori dieci secondo TripAdvisor

La fine dell’anno si avvicina e, come tradizione, è tempo di bilanci. Lo sa bene TripAdvisor che, sulla base dei commenti e delle recensioni dei viaggiatori, ha stilato la classifica dei migliori siti Patrimonio Unesco ovvero dei preferiti dalle mete dei turisti che utilizzano la piattaforma. Nella top ten anche l’Italia con i Sassi di Matera ma anche con il centro storico di Siena, città toscana celebre per il Palio che si svolge in Piazza del Campo.

L’importanza di preservare il nostro patrimonio culturale e naturale è cruciale e gruppi come l’UNESCO sono fondamentali per raggiungere questo obbiettivo. TripAdvisor, il sito di viaggi che aiuta a trovare le recensioni più recenti e i prezzi più bassi,ha quindi presentato i siti culturali e naturali patrimonio dell’UNESCO meglio votati dai viaggiatori di tutto il globo a livello italiano e mondiale. Ecco allora la top ten…