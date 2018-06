Singapore: gli hotel di extra lusso nella ‘città-giardino’

Hotel di lusso a Singapore: un magnifico resort a 5 stelle completo di boutique ha fatto da location per lo storico incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump. Suite di 300 metri quadrati da 7.000 euro a notte al St Regis, un hotel superlusso nel centro della città-Stato che al suo interno ha addirittura un museo d’arte. L’offerta che la città mette a disposizione per i suoi visitatori non finisce certo qui. Il presidente degli Stati Uniti ha invece scelto lo storico Shangri-La, un altro resort a 5 stelle ubicato in un giardino tropicale di 15 acri, rinomato nel mondo per la sua bellezza.

A Singapore, altrimenti detta ‘città-giardino’, anche il celebre Marina Bay Sands, affacciato sul porto in una delle zone più cool della città. La struttura alberghiera è composta da tre blocchi di camere tenuti insieme da una piattaforma che ospita la piscina a sfioro più grande del mondo. Da lì si può godere di un panorama mozzafiato della città. In cima al 57° piano c’è anche il Sands SkyPark Observation Deck aperto a tutti (ingresso, 15 euro). Da qui si possono ammirare i famosi giardini Gardens by the Bay, gli edifici più caratteristici della città e il Merlion, la statua simbolo di Singapore con testa di leone e corpo di pesce.

Ancora, un altro hotel extra lusso è il Raffles, inaugurato nel 1887. Un hotel in stile coloniale amato da letterati, celebrity e reali. Come non annoverare The Warehouse Hotel, che ha vinto i Singapore Tourism Awards nel 2018 come “Best Hotel Experience”. Nato da un’opera di recupero di un edificio storico del 1895 sulle rive del fiume, da vecchio magazzino è diventato uno splendido hotel di design. E per gli amanti del mare c’è il resort di lusso sull’isola di Sentosa, raggiungibile da Singapore con la metropolitana o con la teleferica. Infine il resort stellato dallo stile esotico: il , struttura in armonia con l’ambiente circostante, le cui pareti sono un giardino verticale e dove le camere sono state costruite intorno agli alberi. Alcune camere infatti hanno al loro interno dei veri alberi!