La O’Connor, che da anni vive vicissitudini familiari e personali molto drammatiche, che in più d’una occasione l’hanno portata a minacciare il suicidio, non è nuova a ‘crisi mistiche’ e periodi di grande depressione, in passato aveva addirittura strappato in pubblico la foto di Papa Giovanni Paolo II per protestare contro gli abusi sessuali cattolici in Irlanda; successivamente si era autoproclamata sacerdote della Chiesa cattolica, e adesso su Twitter ha ringraziato i suoi “fratelli e sorelle musulmani” per averla accolta nella Umma, la comunità che unisce tutti i musulmani del mondo.