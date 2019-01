Simone Rocha, 32 anni è annoverata tra le stiliste emergenti del fashion system. E’ già molto amata dalle celebrità, è capace di mixare numerosi stili che provengono dal mondo classico elisabettiano e da quello della cultura orientale. Un connubio sorprendente tra arte e moda, che proviene dall’estro creativo di una giovane stilista che non ha pura di puntare sulla classicità in un mondo della moda dominato dal hi-tech. Stili diversi come due poli opposti che si attraggono: è il punto da cui Simone Rocha parte per la realizzazione dei suoi abiti.

La collezione di Simona Rocha

Come avere davanti il quadro di Elisabetta I d’Inghilterra del famoso pittore Sir William Segar, così gli abiti di Simone Rocha si presentano ai nostri occhi come dei classici, ma con un tocco di innovazione. Il segreto del successo di questa stilista emergente è il mix di stili e culture, dal mondo austero dell’Inghilterra a quello fuggevole orientale. Abiti in organza eterei reinterpretati attraverso i materiali, pelli e pellicce, trasparenze, increspature, balze dalle maniche dei cappotti alle gemme e perle incastonate sugli abiti, dettagli in pizzo d’oro e scarpe da camera in cavallino che immediatamente rimandano a un periodo tra 500 e 600. Simone Rocha ama giocare nelle sue collezioni con colori tenui a contrasto con quelli forti dei dettagli, uno stile drammatico ma allo stesso tempo ribelle. Per la nuova collezione Primavera/Estate 2019 Simone Rocha si ispira ad una donna fragile e materna. Naturalmente non manca quel tocco d’arte in questo caso preraffaellita: gli abiti in verde con ricami di pizzo, le giacche in tessuto plastificato e i dettagli preziosi ricamati sui copricapi ricordano la festa popolare di Qingming che si svolge in Cina. Le celebrità adorano gli abiti di Rocha, tanto che la famosa architetto iraniana Farshid Moussavi decide di indossare un abito della sua collezione per l’incontro con il principe Carlo.

Le boutique di Simone Rocha in giro per il mondo

Il mondo classico di Simone Rocha, a 8 anni dal lancio, sta crescendo sempre più. Testate giornalistiche come Harper’s Bazaar e Vogue fanno indossare spesso i suoi abiti alle modelle in copertina. Attratta dall’arte e dai viaggi, fattori principali d’ispirazione per le sue creazioni, Simone Rocha ha aperto le sue boutique a Londra e a New York, negozi che arreda personalmente con quel tocco bourgeois e orientale. La nuova collezione è un progetto estremamente innovativo con Genius di Moncler, i capi saranno disponibili a partire dal 28 febbraio 2019. Insomma, Simone Rocha è un vero talento della moda che ha saputo riportare un mondo classico nell’era estrema della tecnologia.