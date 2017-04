Simona Ventura su Maria De Filippi: “So bene che fatica si fa con Morgan”

Simona Ventura, dopo aver intervistato Belen sul numero in uscita di Chi, parla anche di sé, dell’amore arrivato a 45 anni e del suo passato lavorativo con Morgan. “Ma, anche se la vita mi ha tolto qualcosa e la disperazione ha fatto parte di me, ho incontrato a 45 anni l’uomo della mia vita, Gerò.”

Sul “divorzio” tra Morgan e “Amici”, la celebre conduttrice dice la sua: “Conosco bene Morgan, a “X Factor” eravamo io, lui e Mara Maionchi. (…) So la fatica che ha fatto Maria con Morgan, lavoriamo nella stessa squadra, ha messo tutta se stessa e tutta la sua pazienza, ma lui è andato oltre. È il giudice di talent che ha vinto di più al mondo, ma deve capire che i tempi sono cambiati, i ragazzi di oggi non capiscono i mezzi di ieri. E, quando non ti seguono più, vuol dire che è mancato qualcosa”.

A proposito di provocazione, la Ventura ricorda: “Deve avere dei limiti, noi in tv ci abbiamo giocato. Ricordo quando a “Mai dire gol”, nel 1994, feci uno spogliarello alla Demi Moore (…) quella cosa mi aveva portato una popolarità esagerata perchè, fino ad allora, ero una giornalista sportiva (…) nella provocazione deve esserci ironia, leggerezza, perché un momento può essere trash da buttare nel cesso oppure cult, e il confine è sottile”.