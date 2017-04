Simona Ventura figlio: blocca le trattative per l’ingresso di Niccolò Bettarini al GF vip

Ci si prepara per la seconda edizione del Grande Fratello Vip dopo i trionfi della prima. Sono finiti nel radar, per citare Raz Degan, Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli e non solo. Pare infatti che la produzione avesse messo gli occhi sul figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini: Niccolò, che non lesina affatto il mondo patinato e ama esibirsi sui social.

Simona Ventura corre ai ripari e si comporta da mamma chioccia, conscia delle conseguenze di una sovraesposizione mediatica nel momento in cui non si ha ancora la maturità di gestirla. Del resto lei, che è passata dall’essere la regina assoluta della tv a una svalutazione pesante per poi risorgere grazie a Selfie, conosce meglio di chiunque altro le dinamiche spietate del medium. Per questo motivo si è imposta al fine di bloccare la partecipazione di Niccolò al celebre reality.

La donna ha dichiarato a Chi: “Troppo giovane, così rischia di bruciarsi“. Più chiaro di così…