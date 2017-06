Silvio Berlusconi arriva alla festa di Mattino Cinque con Federica Panicucci (foto)

Un regalo che Federica Panicucci ha apprezzato molto, al punto da dedicargli uno scatto Instagram con dedica.

La bella bionda della tv ha organizzato un party per celebrare il termine della messa in oda di Mattino Cinque, per via dell’incalzare della stagione estiva.

La Panicucci ha organizzato una cena presso la sua abitazione invitando le persone a lei vicine durante questo percorso lavorativo. Non è mancato Silvio Berlusconi, che ha deciso di omaggiare così una delle sue conduttrici di punta. “Averla a cena a casa mia Presidente, è stato un regalo bellissimo” ha commentato la bionda che, come si evince dalle foto, ha curato con grande attenzione il ricevimento con lo stile pacato ed elegante che da sempre la distingue.

Fiori bianchi, catering ricercato e tanti amici che durante l’ultima annata le sono stati vicini contribuendo alla buona riuscita dello show. Ospiti, autori, opinionisti fissi: tutto il parterre di Federica si è riunito e, ovviamente, non è mancata neppure la torta celebrativa, anche se la notizia più gratificante per la Panicucci è stata la riconferma del suo ruolo al timone del celebre format di Canale 5.