Silvia Provvedi gossip news: su Spy parla Federico Chimirri, il deejay con il quale la ex di Fabrizio Corona stava facendo coppia fissa da qualche mese dopo la rottura con l’ex re dei paparazzi, “Lei è entrata nella casa del GF Vip dicendo che è single, invece stiamo insieme”, ha rivelato a sorpresa il giovane imprenditore. “Prima di entrare nella Casa Silvia ha fatto una storia su Instagram con un biscotto e ha scritto: ‘Mi mancherai’. Oggi mi faccio tante domande su che cosa sia successo tra noi…”, ha ammesso, confuso.

Spy in edicola da venerdì 28 settembre pubblica l’intervista esclusiva al 22enne Federico Chimirri, che svela tutta la verità sulla sua relazione con Silvia Provvedi. Perché dunque al momento di entrare nella Casa del GF VIP Silvia ha dichiarato di essere single? Federico è stato accanto a Silvia nella seconda parte dell’estate, quando lei ha rotto il fidanzamento con Fabrizio Corona, e dà della loro situazione sentimentale una descrizione decisamente diversa da quella lasciata intendere dalla cantante del duo L Donatella. “Quando ci siamo conosciuti, lo scorso luglio a Formentera, eravamo entrambi fidanzati … Io ho lasciato la ragazza che frequentavo, mentre Silvia continuava a litigare con Fabrizio Corona fino a quando non aveva scoperto che lui le aveva messo le valigie fuori casa. Quella sera ci siamo dati il primo bacio. Per Silvia quel gesto ha segnato la fine con Corona e un nuovo inizio con me”.

Chimirri parla di un vero e proprio fidanzamento ufficiale con la Provvedi, da lunedì entrata ufficialmente nella Casa del Grande Fratello Vip insieme alla sorella gemella. “A Ferragosto mi sono ritrovato con tutta la famiglia di Silvia, sono stato presentato ai suoi. Ora lei è nel reality e io ho a casa mia i suoi vestiti. Mi sono innamorato di lei, dei suoi alti e bassi, delle sue coccole, di tutto”, ha detto Chimirri, per poi lanciare un appello: “Silvia ha lasciato qui da me tutti i suoi vestiti e le sue cose. Che dire: per me la porta è aperta. Se Silvia c’è, io ci sono. Tutto qui. Questa è la verità”.