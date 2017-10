Siens occhiali 2018: Eye Code presenta la collezione “Light Trasmutation” (FOTO)

Siens Eye Code presenta in anteprima la nuova serie Light Transmutation, collezione 2018, un unico modello realizzato in sette diverse varianti. La lente scura protegge gli occhi dai raggi nocivi del sole, il cerchio colorato che contorna la lente, invece, filtra la luce facendo passare le frequenze. Una pinna colorata presente sull’asta degli occhiali simboleggia l’effetto benefico che il corpo riceve.

La cromoterapia è un’antica terapia che utilizza le vibrazioni cromatiche per ristabilire l’equilibrio energetico: passando per i colori dei sette chakra la luce diventa nutrimento per il corpo. Da qui nasce un nuovo connubio tra scienza e design, tra invisibile e visibile che si concretizza in un uno nuovo progetto futuristico e visionario.