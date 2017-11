Al via a Siena – presso il complesso di Santa Maria della Scala – la mostra “Je voudrais savoir”, una rassegna essenzialmente fotografica – anche se accompagnata da una parte documentaria – organizzata in collaborazione con il Centro Franco Fortini dell’Università di Siena.

Inserita all’interno dei festeggiamenti festeggiamenti per il centenario della nascita di Franco Fortini (1917-1994), raffinato intellettuale del Novecento italiano, al via a Siena – a Santa Maria della Scala – la mostra “Je voudrais savoir”. Si tratta di una mostra fotografica che racconta – attraverso immagini e documenti – il viaggio intrapreso in Cina nel 1955 dallo stesso Fortini insieme a Treccani, Antonicelli, Bernari, Bobbio, Calamandrei, Trombadori e Cassola.

Il percorso espositivo – progettato dall’Architetto Alessandro Bagnoli – si articola tra immagini, scritti e ambientazioni sonore e vuole evidenziare proprio il viaggio emozionale, la scoperta, la sorpresa genitrice di un intreccio di sentimenti suscitati dalla Cina in Fortini e i suoi compagni di viaggio. A corredo della parte fotografica, il pubblico potrà ammirare due acquarelli: il primo del 1910 ca. di Anonimo tratto dall’album Insetti, erbe, fiori e piante proveniente dalla collezione della famiglia Calamandrei e Ragazza dello Yunnan di Ernesto Treccani in prestito dalla Fondazione Corrente.

In copertina: Franco Fortini, Albero – Centro Franco Fortini di Siena