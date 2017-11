Shopping online: DoggyLy lancia il primo e-commerce lusso di cucce e accessori per cani

Nuovo brand emergente di cucce e accessori di lusso per cani, DoggyLy arriva sul web con un e-commerce dal design minimal e intuitivo in cui trovare prodotti dedicati interamente al migliore amico dell’uomo. Al suo interno, infatti, è possibile trovare una linea di cucce e accessori esclusivi e raffinati, dove il design incontra la qualità e l’eccellenza dell’artigianato Made in Italy.

Chi ama circondarsi di lusso non potrà fare a meno delle cucce degli accessori per cani proposti da DoggyLy. Nel nuovo e-commerce, infatti, sarà possibile acquistare e ammirare cucce originali, lussuose, versatili e perfette per qualsiasi interno e per ogni stile d’arredamento, dal classico al contemporaneo. Le collezioni e accessori DoggyLy ben integrano infatti perfettamente con il design, fascino della moda, funzionalità e comfort.

DoggyLy nasce dall’idea di Simonetta Rossi, designer e conoscitrice del mondo della moda che dà vita al brand DoggyLy. La sua creatività, la sua passione per l’eleganza e la raffinatezza – unita al background tecnico e l’amore per gli animali – porta alla nascita delle collezioni dedicate ai nostri amici a quattro zampe. Tra le novità, una linea di guinzagli e pettorine lavorati a mano e interamente realizzati in Italia.