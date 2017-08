Shawn Mendes veste Emporio Armani agli Mtv Video Awards 2017

Shawn Mendes, giovanissima star della musica internazionale, protagonista agli Mtv Video Awards 2017 nella serata di domenica 27 agosto 2017. Il 20 aprile 2017 il cantante ha pubblicato il singolo dal titolo “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, estratto dall’riedizione (edizione deluxe) del suo ultimo album e solo due mesi fa ha rilasciato anche il videoclip ufficiale del brano.

Questo brano è stato presentato agli Mtv Video Awards 2017, edizione andata in scena a cavallo tra domenica e lunedì e presentata da Katy Perry. La canzone di Shawn Mendes ha ottenuto il disco d’oro in Nuova Zelanda e di disco di platino in Italia. Il cantante ha attualmente due album in studio all’attivo.

Per gli Mtv Video Awards 2017, il giovane cantante ha deciso di vestire un abito griffato Emporio Armani: Shawn Mendes ha indossato un outfit elegante e al contempo sportivo, abbinando una camicia dal colore blu con griffe bianche realizzata sempre dall’Emporio Armani.