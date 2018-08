Sharon Stone Instagram: bellezza senza filtri e ritocchi a 60 anni, le foto

Sharon Stone, la prova vivente che la vera bellezza non ha età e che il fascino emana da dentro. L’attrice (60 anni lo scorso 10 marzo) icona sexy degli anni ’90, si mostra sui social senza fare ricorso ad alcun filtro fotografico. Senza un filo di trucco, magra come è sempre stata, la bella Sharon dimostra di non temere affatto i segni del tempo. Sul suo vivo non si scorge il benché minimo segno di ritocco estetico e lei, in pose naturali, pubblica scatti che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana dove appare ‘ normale’, non certo in atteggiamenti da diva di Hollywood.

Anche questo è uno dei segreti del suo intramontabile fascino: naturalezza e semplicità che la rendono di una bellezza sofisticata che non ha eguali. Sharon Stone continua a stupire i suoi fan postando su Instagram immagini non patinate, senza make-up né ritocchi di alcun genere. In uno scatto appare abbracciata ai suoi cani, oppure intenta a cucinare con indosso un grembiule da cui si intravede lo slip, sempre il sorriso smagliante e oltre 900 mila follower al suo seguito.

Se ci si focalizza sui particolari della sua galleria fotografica, si può notare la totale assenza di fondotinta sul suo viso. Sharon Stone si mostra vera, per com’è. Nella foto qui sotto è ritratta in piscina con gli occhiali da vista sul naso e in compagnia di un amico, l’italiano Enzo Cursio, nominato per la candidatura al premio Nobel per la pace. Se ci fate caso quasi mai nelle foto pubblicate l’attrice si mette in posa. Atteggiamenti spontanei e ‘casuali’, così ama farsi conoscere dai suoi ammiratori. Non solo non si trucca, ma non si mette neanche in posa per le immagini da pubblicare su Instagram.