Ieri 22 Gennaio 2019, in occasione della Parigi Fashion Week, la più celebre delle case di moda francesi, Dior, ha fatto sfilare le sue creazioni in un’atmosfera circense che incanta i parigini e non solo. Lo show ha avuto luogo nei pressi del Musée Rodin all’interno di un vero e proprio tendone da circo con tanto di acrobati. Il direttore creativo, Maria Grazia Chiuri, ha rivoluzionato la maison francese grazie all’estro creativo made in Italy, rispettando però l’etica della maison.

Gli abiti della sfilata Dior 2019

I look richiamano il tema della sfilata, Dior gioca sul tema circense anche attraverso i colori che ricordano un po’ il periodo Rosa di Picasso. A caratterizzare gli outfit sono le cuffie glitterate con retine sul viso brillanti, gli abiti dai mille dettagli rigorosamente ricamati. Dai pagliaccetti alle gonne trasparenti in tulle e ai corpetti stile 800, Dior ha mixato eleganza, artigianalità ed estro creativo. Le balze di organza e ricami, piume e paillettes, non sono gli unici elementi caratterizzanti sulla passerella. Gli occhi non possono far a meno di soffermarsi sulle scarpe come: gli stivaletti e le ballerine super glitterate dalla sfumature dorate a quelle argentante con dettaglia a forma di stella. Le gambe delle modelle richiamano la nostra attenzione con calze corte e velate o lunghe super shine e fantasy. Insomma Maria Grazia Chiuri ha colpito nel segno ancora una volta.

Olivia Palermo ci racconta Dior 2019

Olivia Palermo è una modella, attrice di serie tv e fashion blogger italoamericana, una vera icona di stile è diventata un personaggio di fama mondiale nel mondo della moda per la sua naturale capacità di mixare capi a basso costo con accessori di haute couture. Maria Grazia Chiuri ha scelto Olivia Palermo per rappresentare il marchio Dior, la fashion blogger rappresenta appieno lo stile della maison, una vera e propria donna fiore. Per la sfilata Olivia ha indossato un completo a due pezzi, pantaloni in pelle, cinta con fibbia dorata CD, camicia bianca con ricami sul davanti e un blazer lungo con numerosi dettagli sulle maniche. Olivia prima della sfilata, ha mostrato tramite Instagram il backstage della sfilata e la preparazione degli abiti, un servizio creato appositamente per comunicare il nuovo concetto moda della maison. La tradizione, l’artigianalità e la fantasia italiana risaltano una griffe francese che da anni domina il mondo della haute couture.