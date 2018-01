SetUp Contemporary Art Fair 2018: date, programma e novità della VI edizione

A Bologna è tutto pronto per SetUp Contemporary Art Fair 2018, rivoluzionaria fiera d’arte contemporanea unica a livello nazionale e internazionale, che torna anche quest’anno con la sua sesta edizione ad animare l’art week bolognese dall’1 al 4 febbraio 2018, in concomitanza con Artefiera. Fil rouge della manifestazione sarà lo slogan “Art grows here”. SetUp predispone le basi per il cambiamento, rinnovandosi di anno in anno, ma, al contempo, mantiene viva e attuale la sua identità. La sua mission, infatti, è offrire nuovi orizzonti interessanti, promuovere gallerie che investono su artisti emergenti ma anche far crescere una nuova generazione di collezionisti.

SetUp Contemporary Art Fair, giunta alla sua sesta edizione, ha deciso però di rinnovare la sua location; la nuova sede sarà infatti Palazzo Pallavicini, dimora di origine rinascimentale nel cuore della Bologna antica. Con questa scelta, la manifestazione conferma il suo carattere eccezionale, da sempre all’avanguardia e in controtendenza rispetto alle altre manifestazioni fieristiche. Palazzo Pallavicini è un edificio sontuoso, fu la sede di un’importante corte europea, una vera e propria reggia, cornice di feste, banchetti, concerti, che ha visto il passaggio di importanti personaggi storici: la principessa Maria Carolina D’Asburgo nel 1768, l’imperatore d’Austria Giuseppe II nel 1769 e un giovane Wolfgang Amadeus Mozart che si esibì nella splendida “Sala della Musica” il 26 Marzo 1770.

Il tema che guiderà SetUp 2018 sarà invece l’attesa, e va a completare, dopo i leitmotiv delle passate due edizioni orientamento ed equilibrio, una trilogia tematica che ha chiesto notevole audacia e coraggio agli organizzatori, trovando compimento assoluto nel divenire dell’idea e della riflessione come atto di fiducia per il domani. Protagoniste di questa nuova edizione di SetUp Contemporary Art Fair saranno 34 gallerie, di cui 27 italiane e 7 estere. Maggiori info su www.setupcontemporaryart.com.