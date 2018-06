Settimana della Moda Uomo di Parigi: calendario e programma completo

Parigi collezioni primavera/estate 2019, il nuovo grande appuntamento fashion dopo Milano Moda Uomo. Gucci lascerà momentaneamente Milano; il brand ha infatti annunciato che presenterà la collezione Primavera Estate 2019 a Parigi. Un tributo dell’azienda alla Francia iniziato già con la campagna pubblicitaria Pre-Fall 2018 e che va avanti.

“Gucci è un marchio globale con radici italiane vive e profonde, che fa parte di un gruppo francese, Kering, visionario e all’avanguardia”, ha detto Marco Bizzarri, Presidente e Ceo di Gucci, “Quando Alessandro mi ha parlato del suo desiderio di presentare la prossima collezione a Parigi – continuando la narrativa ispirata alla Francia – ho pensato che c’erano tutti i presupposti per proseguire in questo tipo di omaggio. Abbiamo scelto di sfilare lunedì 24 settembre, che è il giorno di transizione tra le due settimane della moda di Milano e Parigi, per evitare impatti sui rispettivi calendari”.

Ma non sarà il solo marchio a sbarcare nella capitale francese. Sono infatti 50 le collezioni presentate quest’anno, incluse le prime disegnate da Virgil Abloh per Louis Vuitton e Kim Jones per Dior Homme, i nuovi direttori creativi delle storiche case di moda parigine. Tra i nuovi arrivati, Alyx, di Matthew Williams, che sfilerà per la prima volta e per l’occasione ha cambiato nome in 1017 ALYX 9SM. Raf Simons fa ritorno a Parigi, dopo aver presentato le sue collezioni a New York e al recente Pitti Uomo a Firenze. Jacquemus invece sarà al suo debutto con la collezione uomo a Marsiglia. Dopo quelle del 19 – CMMM SWDN e GMBH – e del 20 – Namacheko, Off-White, Facetasm, Acne Studios, Y/Project , Walter Van Beirendonck, Valentino, OAMC, Undercover, Raf Simons – ecco di seguito il programma ufficiale della Settimana della Moda Uomo di Parigi:

Giovedì 21 giugno

10.00 Ami Alexandre Mattiussi

11.00 Issey Miyake

12.30 Rick Owens

13.30 Angus Chiang

14.30 Louis Vuitton

16.30 Boris Bidjan Saberi

17.30 Yohji Yamamoto

19.00 Dries Van Noten

20.30 Pigalle Paris

Venerdì 22 giugno

10.00 Junya Watanabe Man

11.00 Maison Margiela

12.00 Ann Demeulemeester

13.00 Juun.J

14.00 Maison Mihara Yasuhiro

15.00 Hed Mayner

16.00 Cerruti 1881

17.00 Comme des Garçons

18.00 Alexander McQueen

19.00 Sean Suen

Sabato 23 giugno

10.00 Sacai

11.00 Etudes

12.00 Sankuanz

13.00 Thom Browne

14.00 Andrea Crews

15.00 Wooyoungmi

17.00 Dior Homme

18.00 Henrik Vibskov

19.00 White Mountaineering

20.00 Hermès

Domenica 24 giugno

10.00 Officine Générale

11.00 Lanvin

12.00 Agnès B

13.00 Balmain Homme

14.00 Rynshu

16.00 Paul Smith

17.00 Christian Dada

18.00 Dunhill London

19.00 1017 Alyx 9SM

20.00 Kenzo