Sette Meraviglie del Mondo: ecco le più amate dagli italiani

Istituite nel 2007, le Sette Meraviglie del Mondo sono da sempre tra le mete più amate dagli italiani per le proprie vacanze o viaggi culturali. Negli anni, però, le preferenze del Belpaese sono cambiate tanto da permettere a Kayak.it – portale specializzato in viaggi e organizzazione di vacanze – di redarre una vera e propria classifica delle tendenze di viaggio all’interno delle Sette Meraviglie del Mondo.

Prima di scoprire quali sono le mete preferite dagli italiani, ricordiamo però quali sono le Sette Meraviglie del Mondo. Come anticipato, nel 2007 alcune tra le bellezze storico-culturali del mondo sono state inserite nella lista delle Sette Meraviglie del Mondo, un gruppo di “magnifiche 7” mete da visitare almeno una volta nella vita. In particolare, nella lista sono presenti: la Grande Muraglia Cinese, Petra in Giordania, Il Colosseo a Roma, Chicen Itza in Messico, Machu Picchu in Perù, il Taj Mahal in India e il Cristo Redentore a Rio de Janeiro. Tra queste, però, quali sono le mete preferite dagli italiani per trascorrere i propri momenti di fuga ed evasione dalla routine quotidiana?

Colosseo, Italia; Chicen Itza, Messico; Cristo Redentore, Brasile; Taj Mahal, India; Grande Muraglia, Cina; Petra, Giordania; Machu Picchu, Perù.

“Lo splendore delle sette meraviglie del mondo conquista i viaggiatori italiani che desiderano raggiungere mete anche a lungo raggio pur di immergersi in atmosfere uniche, esplorare culture esotiche e visitare monumenti mozzafiato. Essendo la maggior parte delle meraviglie del mondo lontane dall’Italia, è fondamentale organizzare con attenzione, in modo da fare le scelte di viaggio più in linea con le proprie esigenze e con il proprio budget” – ha commentato a tal proposito Cristina Nieddu, Esperta di viaggi KAYAK.