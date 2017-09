Serie TV ottobre 2017: da Netflix a Sky, i titoli da non perdere assolutamente

L’equinozio d’autunno ha segnato, proprio come indica il nome, l’arrivo della stagione fredda e autunnale. Quale momento migliore per darsi al binge watching? Per chi ancora non lo conoscesse, questo termine indica quell’abitudine di posizionarsi sulla poltrona di casa e guardare serie TV sino allo sfinimento. Esagerazioni a parte, quest’oggi vi suggeriamo alcune delle serie TV in arrivo ad ottobre 2017 da non perdere assolutamente…

Da Netflix a Sky, quali sono le serie TV di ottobre 2017 da vedere assolutamente?

The Shannara Cronicles : in onda dal 16 ottobre su Sky Atlantic, la seconda stagione di questa serie – un fantasy basato sull’omonimo libro – terrà incollati giovani e meno giovani grazie alle sue atmosfere magiche e suggestive;

: in onda dal 16 ottobre su Sky Atlantic, la seconda stagione di questa serie – un fantasy basato sull’omonimo libro – terrà incollati giovani e meno giovani grazie alle sue atmosfere magiche e suggestive; When We Rise : in onda su Box Set, questa docuserie – di Gus Van Sant – racconta la storia del movimento Lgbt. Imperdibile per tutti coloro che amano i documentari di carattere storico-sociale ma anche per chi ama conoscere alcuni aspetti poco conosciuti della nostra storia;

: in onda su Box Set, questa docuserie – di Gus Van Sant – racconta la storia del movimento Lgbt. Imperdibile per tutti coloro che amano i documentari di carattere storico-sociale ma anche per chi ama conoscere alcuni aspetti poco conosciuti della nostra storia; Suburra: La Serie : disponibile dal 6 ottobre su Sky, questa serie ci permette di ritrovare tutti i personaggi di Stefano Sollima;

: disponibile dal 6 ottobre su Sky, questa serie ci permette di ritrovare tutti i personaggi di Stefano Sollima; Midhunter: disponibile su Netflix dal 16 ottobre, questa è sicuramente una delle serie TV più attese della stagione. Prodotta da David Fincher, la serie cerca di analizzare e raccontare la mente dei serial-killer;

disponibile su Netflix dal 16 ottobre, questa è sicuramente una delle serie TV più attese della stagione. Prodotta da David Fincher, la serie cerca di analizzare e raccontare la mente dei serial-killer; Dynasty: probabilmente perfetta per un pubblico femminile, questa serie non è altro che un reboot della celebre serie anni’80.

