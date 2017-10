Serie TV novembre 2017: 5 titoli da vedere assolutamente

Un tempo relegate quasi esclusivamente a tematiche più leggere e “frivole”, le serie televisive sono oramai la nuova frontiera del cinema anche grazie alle varie piattaforme di streaming. Da Netflix a Sky sino ad Amazon Video, sono molte le serie TV imperdibili tra quelle in uscita a novembre 2017. Quest’oggi vi suggeriamo quindi 5 titoli da vedere assolutamente e must-have per il binge watching invernale.

Quale miglior modo di trascorrere le serate invernali se non quello di rilassarsi sul divano in compagnia di una delle tante serie TV in uscita a novembre 2017? Qualora siate però indecisi su cosa scegliere, abbiamo deciso di suggerirvi 5 titoli da vedere assolutamente durante il binge watching di questi primi freddi. In arrivo su Netflix il 3 novembre 2017, segnaliamo “Alias Grace”, tratta dal libro The Handmaid’s Tale: la serie racconta la storia di una cameriera accusata dell’omicidio del suo ex datore di lavoro e della governante. Gli amanti del Novecento non potranno non amare “Damnation”, serie TV ambientata nell’America degli anni Venti: imperdibile per gli amanti del western in tutte le sue sfumature.

Continuiamo con “Gomorra”, arrivata alla sua terza stagione: dal 17 novembre su Sky Atlantic, la serie torna a raccontare storie di crimini con venature mafiose che molti hanno già avuto modo di amare ed apprezzare. Netflix ci propone – a partire dal 22 novembre – un’altra serie TV inedita in Italia: si tratta di “Godless”, un western classico ma dai risvolti molto profondi e con protagonisti d’eccezione. Amazon Prime Video ci propone invece – a partire dal 29 novembre – “The Marvelous Mrs. Maisel”, serie TV di Amy Sherman – Palladino.