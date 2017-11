Serie TV Netflix 2017 ma non solo: film e fiction da vedere assolutamente a dicembre

L’inverno è arrivato portando con sé anche il momento migliore per il binge watching dal divano, magari accompagnato da un tè caldo e una coperta caldissima. Ecco allora quali sono le serie Tv e i film in arrivo a dicembre a 2017 su Netflix, celebre piattaforma d’intrattenimento via streaming. Prima di addentrarci nei 5 titoli da non perdere assolutamente, vi anticipiamo che sarà un dicembre ricco di novità, sia per serie TV sia per film.

The Crown – Seconda stagione, dall'8 dicembre: imperdibile per tutti coloro che hanno seguito la prima stagione anche la seconda stagione di "The Crown", pluripremiato show inglese che racconta il regno della Regina Elisabetta II. Suggeriamo anche a chi ancora non ha avuto modo di vederla, di recuperare la prima stagione della serie Tv che ha ricevuto moltissimi plausi dalla critica;

Easy – seconda stagione dal 1° dicembre: perfetta per il periodo natalizio ma anche per trascorrere una serata poco impegnativa, questa commedia racconta il sesso e le relazioni nel cuore di Chicago. Perfetta per una serata tra amiche o per farsi due risate in coppia;

The Revenant, dal 6 dicembre: per descriverlo potremmo usare solamente una frase, "Il film che ha valso l'Oscar a Leonardo di Caprio";

dal 6 dicembre: per descriverlo potremmo usare solamente una frase, “Il film che ha valso l’Oscar a Leonardo di Caprio”; The Danish Girl, dal 7 dicembre: decisamente diverso dal precedente ma pur sempre molto impegnativo, Alicia Vikander ed Eddie Redmayne interpretano in modo impeccabile il cambiamento di una donna trasgender.