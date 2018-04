Serie TV da vedere ad aprile 2018: le novità Amazon Prime Video

Il mese di aprile che si apre oggi porta con sé anche tante nuove serie TV, grandi ritorni ma anche interessanti novità. Tra i maggiori servizi di streaming video c’è sicuramente Amazon Prime Video: l’azienda ha annunciato quindi che saranno disponibili due nuove docuserie sportive sotto il brand ombrello All or Nothing. I clienti Prime potranno inoltre guardare la quarta stagione del poliziesco Bosch e i nuovi episodi di The Looming Tower ogni venerdì e di The Terror ogni lunedì.

Ma vediamo nel dettaglio cosa aspettarsi dalle nuove serie TV di aprile 2018 proposte da Amazon Prime Video: