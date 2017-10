Serie TV autunno 2017: Amazon Prime Video presenta The Marvelous Mrs. Maisel, dagli stessi autori di “Una mamma per amica”

Il panorama cinematografico internazionale sta cambiando tanto che, insieme alle pellicole cinematografiche, anche le serie TV stanno diventando un vero e proprio appuntamento da non perdere. E’ il caso di “The Marvelous Mrs. Maisel”, lanciata in esclusiva da Amazon Prime Video e creata dagli stessi autori di “Una mamma per amica”.

Debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 29 novembre la serie TV “The Marvelous Mrs. Maisel”, creata dalla rinomata autrice televisiva Amy Sherman-Palladino (Una Mamma Per Amica) e dal produttore esecutivo Daniel Palladino (I Griffin). “Amy e Dan hanno creato una di quelle serie rare tanto divertenti quanto belle. Dalla regia e dalla scrittura, fino alla incredibile performance di Rachel, ogni elemento è curato oltre ogni aspettativa” – ha affermato Joe Lewis, Head of Comedy, Drama & VR, Amazon Studios – “Non vediamo l’ora che possano apprezzarla anche i nostri clienti”.

Ma cosa aspettarsi dalla nuova serie TV distribuita da Amazon Prime Video? La serie vede protagonista Rachel Brosnahan nei panni di Miriam “Midge” Maisel, una donna newyorkese del 1958 che ha la vita che ha tutto ciò che ha sempre voluto. Ma la sua vita perfetta prende una direzione inaspettata e Midge scopre di avere un talento nascosto, cosa che cambierà la sua vita per sempre… L’appuntamento con la versione in lingua originale è quindi per il 29 novembre 2017: la versione doppiata in italiano arriverà invece il 26 gennaio 2018. Vi lasciamo al trailer in attesa dell’uscita sulla piattaforma Amazon Prime Video:

Photo Credit: Screen dal trailer