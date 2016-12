Serena Williams sposa il “nerd milionario” di Reddits: ecco chi è Alexis Ohanian

“Sono tornata a casa. Un po’ tardi. Qualcuno aveva preparato una borsa per me. E una carrozza mi aspettava. Destinazione Roma. Per scortarmi dal mio ‘principe azzurro’. Indietro dove le nostre stelle si sono incontrate la prima volta. E ora il cerchio si chiude. Allo stesso tavolo dove ci siamo incontrati per caso. Questa volta non è stato il caso, ma per scelta. In ginocchio ha pronunciato quattro parole e io ho detto sì”.

Serena Williams sposerà il suo Alexis Ohanian a 35 anni: il principe azzurro l’ha riportata a Roma, dove si erano conosciuti, per farle la proposta. Ma chi è questo giovane divenuto milionario grazie a un’intuizione geniale? Si tratta del co-fondatore della piattaforma di successo “Reddits“.

La carriera di questo ragazzo nato nel 1983 non è stato un colpo di fortuna: si tratta di una persona che, nonostante la giovane età, si è già distinta in varie collaborazioni con importantissime aziende che ha contribuito a migliorare. Al punto che Forbes l’ha nominato come imprenditore under 30 influente nel mondo della tecnologia negli Stati Uniti d’America.