Sere FAI d’estate 2017: visitare le bellezze italiane sotto le stelle

Anche in questo 2017 il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizza le “Sere FAI d’estate”, un programma di aperture serali che – dal 9 giugno al 2 luglio – permetterà ai visitatori italiani e turisti di ammirare in notturna alcuni dei beni più celebri appartenenti al Fondo Ambiente Italiano.

E’ una grande festa d’estate quella che prenderà il via il 9 giugno con le “Sere FAI d’estate”. Il Fondo Ambiente Italiano, infatti, sino al 2 luglio 2017 proporrà un ricco programma di aperture serali a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza unica e alternativa rispetto alle classiche visite notturne all’interno dei beni FAI. In particolare, saranno ben 16 i beni del Fondo Ambiente Italiano a rimanere aperti per un intero mese nel corso dell’estate.

Il programma di “Sere FAI d’estate 2017” prevede 60 eventi sparsi su tutto il territorio nazionale, organizzati dal tramonto sino alla mezzanotte. L’appuntamento con l’estate del Fondo Ambiente Italiano permetterà di vivere le serate estive a suon di musica, aperitivi, visite teatralizzate o picnic in contesti unici d’arte e natura. Il programma completo di “Sere FAI d’estate” 2017 – che vedrà anche la collaborazione di 11 conservatori italiani – è consultabile sul sito ufficiale www.serefaidestate.it.