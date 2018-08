Sephora offerte di lavoro 2018: posizioni aperte, requisiti e come candidarsi (GUIDA COMPLETA)

Fondata nel 1973 a Parigi, dal 1997 Sephora fa part del gruppo LVMH (Louis Vuitton and Moet Hennessy). Sono oltre 750 i punti vendita presenti in 17 Paesi del mondo. Dunque, Sephora dà il via a una nuova serie di selezioni con posizioni aperte in tutta Italia. Sephora è la combinazione di sephos, che in greco significa “bellezza”, e del nome biblico Zippora, la moglie eccezionalmente bella di Mosè, citata nel Libro dell’Esodo. Il nome di Sefora nella versione greca del Vecchio Testamento (LXX) è scritto Σεπφώρα (Sephora). Il logo è una “S” a forma di fiamma su sfondo nero. Nell’aprile 2006 Sephora si è associata alla J. C. Penney per la vendita dei suoi cosmetici nei magazzini della medesima. La versione di Sephora con JCPenney segue il concetto di store within a store (Grande magazzino dentro un grande magazzino). Questi punti di vendita Sephora hanno dimensioni minori di quelle di un normale grande magazzino Sephora ed offrono una scelta di prodotti più limitata di quella offerta da questi ultimi.

Sephora offerte di lavoro 2018 in Italia

Sephora, nuove posizioni aperte in tutta Italia. Il noto brand, celebre per la vasta offerta di prodotti di cosmesi e profumi e che riesce a coprire un grande ventaglio di clienti, è alla ricerca di nuovi dipendenti da inserire sia in sede, sia all’interno degli staff dei vari negozi presenti su tutto il territorio nazionale. Come anticipato, Sephora è alla ricerca di nuovo personale per incrementare sia l’organico in sede, sia lo staff dei vari negozi presenti su tutto il territorio nazionale. Di seguito le posizioni aperte:

E-Commerce Specialist

Specialist di Reparto (Arezzo, Bergamo, Bolzano, Chieti, Lecco, Brescia, Porto Sant’Elpidio, Verona, Lecco, Milano, Torino, Marghera)

Store Manager (Arezzo, Bergamo)

Trade Marketing Specialist

Trade Marketing Assistant

Sephora: come si lavora