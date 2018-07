“Che seno! Non hanno ricorso al bisturi” ecco 5 bellezze italiane tutte al naturale: alcuni nomi vi sorprenderanno

Le star sono spesso ricorse alla chirurgia plastica per aumentare il loro seno e così i décolleté mini si sono trasformati in prosperosi e a volte persino esagerati. Nell’ultimo periodo però, sembra che le celebrities abbiano detto basta agli impianti: in diverse occasioni infatti, star come Dakota Johnson, Jessica Biel, Emma Stone e tante altre sono apparse con un décolleté naturale e una scollatura che lo metteva in evidenza. Eppure, nonostante il cambio di tendenza, il seno naturale è sempre più raro nello showbiz internazionale. Molte attrici, cantanti e starlette di ogni genere sfoggiano décolleté alterati chirurgicamente, e molto spesso questi seni artificiali vengono ritoccati anche con Photoshop sui cartelloni pubblicitari, le locandine dei film o servizi fotografici di ogni genere. Il panorama italiano non fa eccezione e le celebrità naturali sembrano sempre meno. (Continua a leggere dopo la foto)



La tendenza che negli ultimi anni ha voluto esaltare le forme prosperose anche con rimedi meno invasivi della chirurgia, come ad esempio la biancheria push up, sembra quindi aver avuto una battuta d’arresto: le linee femminili ritornano a un canone di bellezza meno stereotipato e più naturale, esaltando la femminilità e la sensualità di ogni donna per quello che è realmente e non per quello che l’immaginario collettivo si aspetta da lei e dal suo corpo. Ma quali sono le cinque vip italiane che vi sorprenderanno? Ecco i nomi che vi spiazzeranno:

Monica Bellucci

L’attrice italiana ha un ‘balconcino’ da paura. Ed è tutto merito di madre natura: l’artista celebre anche in Francia per i suoi ruoli cinematografici non è mai ricorsa al bisturi per poter modificare le prosperose forme.

2. Valentina Lodovini

Attrice italiana, diventata famosa per film come Benvenuti al Sud e alcuni ruoli ne Il Commissario Montalbano. L’artista umbra, da sempre molto amata dal genere maschile, è tutta al naturale. E che dono di Madre Natura…

3. Caterina Murino

Attrice, showgirl e modella italiana. Anche la sua è una bellezza completamente limpida e priva di ritocchi.

4. Luisa Ranieri

Artista napoletana, spesso impegnata in film drammatici, è uno dei volti puliti della cinematografia italiana. Anche lei non è mai ricorsa ad alcun ritocco chirurgico per quanto concerne il seno.

5. Martina Stella

Bionda, sempre sorridente. E con delle curve mozzafiato…