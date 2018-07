“Sono sempre più alta di te” Chiara Ferragni scherza con Fedez ma intanto firma le carte: matrimonio a un passo

Doveva essere un addio al nubilato allegro e spensierato. Invece Chiara Ferragni ha voluto difendersi non solo dalle critiche di alcuni follower che l’hanno trovata fuori forma a soli 4 mesi dal parto, ma anche dalle accuse di non essere una brava madre perché ha lasciato il suo bambino a casa. E lei, a Milano, con Leo tra le braccia risponde tra le righe: “Indovina chi sarà sempre con me nei prossimi mesi: staremo insieme in Toscana, Sardegna, Ibiza e Sicilia. #LeoncinoMio”… In una foto scattata da Fedez, in cui Chiara tiene in braccio il figlio, è ancora più evidente la differenza di statura. La Ferragni non fa niente per nasconderlo, anche se precisa: «Sono sempre più alta di lui, anche se stavolta indossavo le scarpe con le zeppe». (Continua a leggere dopo le foto)

Selfie gone wrong 😅 #LeoncinoMio Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 17, 2018 at 10:37 PDT

In altri scatti di vita familiare, Chiara Ferragni prova, senza troppo successo, a scattarsi un selfie con Leone. In un’altra foto, invece, annuncia come già detto sopra: «Starà sempre con me nei prossimi mesi: in Toscana, in Sardegna, a Ibiza e in Sicilia». Quest’ultima meta, d’altronde, sarà la location dell’attesissimo matrimonio. E a proposito di nozze, proprio oggi a Rozzano – in provincia di Milano – sono state apposte le firme per il grande passo. (Continua a leggere dopo le foto)

Foto romantica con presa acrobatica 🤹🏻‍♂️ Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Lug 17, 2018 at 12:05 PDT

«Oggi pubblicazione del Matrimonio, tutto pronto per il primo Settembre». È il rapper a postare via Instagram il primo scatto che ritrare la coppia felice e più innamorata che mai. Chiara Ferragni e Fedez hanno registrato le nozze al Comune di Rozzano a due passi da Milano che provvederà come da regolamento alle pubblicazioni. Dopo l’addio al nubilato della Ferragni a Ibiza, i “Ferragnez” come li chiamano i loro fan, hanno condiviso anche questo momento speciale sui propri profili social e attraverso le Instagram Stories. All’uscita del Comune la Ferragni è apparsa raggiante con un buquet di fiori mentre dice “Viva gli sposi”. (Continua a leggere dopo le foto)

Ma Federico in una seconda stories ha precisato: “Non ci siamo sposati oggi… oggi abbiamo reso pubblico che ci sposeremo il primo Settembre”, che verrà celebrato in Sicilia e precisamente a Noto. “Sarà condiviso tutto, minuto per minuto, con i nostri follower”, hanno fatto sapere e l’hashtag ufficiale sarà #TheFerragnez.