Selma Blair malattia, annuncio shock: “Ho la sclerosi multipla”. L’attrice statunitense rende pubblico il suo problema di salute attraverso un post commovente: “Non so esattamente cosa farò, ma farò del mio meglio”. La star di “Cruel Intentions”, ha rivelato via Instagram di essere malata di sclerosi multipla: “Sono handicappata, a volte cado, butto le cose, la mia memoria è nebbiosa, e il mio lato sinistro sta chiedendo indicazioni a un gps rotto. Non so esattamente cosa farò, ma farò del mio meglio”. L’artista 46enne è venuta a sapere di essere malata solo los corso agosto, dopo aver sofferto i sintomi “per anni”.

La protagonista di decine di film, ha rivelato di essere affetta dalla terribile malattia neuro degenerativa ed ha deciso di condividere il suo dramma con il pubblico che la segue, con i follower sui social. E’ successo dopo la prove costume per la serie di fantascienza di Netflix “Another Life”; la costumista Allisa Swanson l’ha anche aiutata non solo a scegliere i vestiti di scena ma soprattutto ad indossarli: “Mi ha aiutato con attenzione a mettere le gambe nei pantaloni, ad alzare le magliette sopra la testa, ad abbottonare i miei cappotti e ha offerto sempre il suo braccio come appoggio stabile. Ho la sclerosi multipla”. L’attrice lotta e non perde la speranza: “Voglio poter giocare con mio figlio ancora, voglio poter scendere in strada e cavalcare il mio cavallo. Ho la sclerosi multipla e sto bene, avevo questa malattia da almeno 15 anni, e avevo sottovalutato i sintomi. Ora, almeno, sono contenta di sapere. E di condividere tutto questo”. Racconta i particolari più intimi del suo dramma quotidiano: “Con la grazia del signore, e con la potenza e la comprensione dei produttori di Netflix, ho un lavoro. Un lavoro meraviglioso. Sono disabile. A volte cado. Lascio le cose. La mia memoria è nebbiosa… “.

Un grande atto di coraggio il suo, che ammette di avere bisogno di aiuto e amore: “Da quando, alle dieci di sera del 16 agosto, mi è stata data questa diagnosi, ho il supporto e l’amore di moltissime persone e ne sono grata […] spero di aiutare qualcuno ammettendo di avere bisogno di aiuto”. Si dice però ancora piena di speranza e determinata a mantenere la sua vita piena: “Voglio poter giocare con mio figlio ancora, voglio poter scendere in strada e cavalcare il mio cavallo. Ho la sclerosi multipla e sto bene, avevo questa malattia da almeno 15 anni, e avevo sottovalutato i sintomi. Ora, almeno, sono contenta di sapere. E di condividere tutto questo”.