Selena Gomez presenta la collezione “Coach X” con un evento speciale a New York (FOTO)

Coach ha annunciato l’apparizione di Selena Gomez alla Coach House di New York. L’attrice e cantante ha accolto un vasto numero di fans al flagship store del brand, situato al 685 della Fifth Avenue, per celebrare il lancio della collezione Coach x Selena. Mentre una folla numerosa l’attendeva all’esterno, più di 500 fortunati fans hanno potuto incontrare Selena e fare una foto con lei.

Selena Gomez si è poi unita al Direttore Creativo di Coach Stuart Vevers, al CEO Joshua Schulman e al CMO Carlos Becil per accogliere fans, clienti e vincitori del premio. Molti dei fans che hanno portato con sé i pezzi della collezione limited-edition, hanno avuto l’opportunità di fare una foto con Selena ricevendo in omaggio diversi gadget tra cui il poster di Coach x Selena Gomez.

I partecipanti, sono stati poi invitati ad immergersi completamente nell’intera collezione Coach x Selena Gomez con un party tenuto su un bus customizzato e una performance live di un DJ. Selena Gomez indossava la giacca Souvenir Varsity e i pantaloni in pelle Zip Pocket di Coach 1941, in vendita su Coach.com. La collezione Coach x Selena Gomez è disponibile nei negozi di tutto il mondo e include la Selena Grace bag, disponibile in tre colori: Selena Black Cherry, Selena White e Selena Red. La collezione comprende anche charms, portafogli e il bracciale Selena.