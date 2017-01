Selena Gomez bacia The Weeknd e la ex Bella Hadid si infuria

Il 2017 è appena iniziato ma pare ci abbia già servito sul piatto d’argento la coppia dell’anno: Selena Gomez e The Weeknd sono stati paparazzati in atteggiamenti inequivocabili per le strade di Los Angeles.

A lanciare lo scoop è il solito beninformato sito TMZ che mostra anche in anteprima le scottanti foto che provano che tra i due piccioncini ci sia del tenero.

Negli scatti, la cantante Regina di Instagram grazie ai suoi 106 milioni di followers e il rapper canadese appaiono affiatatissimi all’uscita del ristorante italiano Giorgio Baldi a Santa Monica mentre si scambiano carezze, abbracci e anche un bacio appassionato che lascia poco spazio a dubbi sulla natura della loro relazione.

The Weekend, il cui vero nome è Abel Tesfaye, lo scorso novembre ha archiviato la sua storia d’amore durata un anno e mezzo con la super top Bella Hadid, che non sembra aver preso benissimo la nuova llaison.



La modella infatti ha mostrato il suo disappunto, smettendo subito di seguire la ex amica su Instagram.

La Gomez, infatti, è molto legata a Gigi Hadid, sorella di Bella, ma forse dopo questo gossip, l’amicizia tra le due è destinata a naufragare.

The Weekend, 26 anni, Selena, 24, si frequenterebbero dalle feste di Natale e all’inizio “avrebbero voluto mantenere segreta la loro storia”, per poi semplicemente decidere di “fregarsene”.

Una fonte ha rivelato a E! News che “Abel ha sempre avuto una cotta per Selena” e che l’ha sempre trovata “estremamentre sexy e di talento”.

Se son rose..