Sector No Limits collezione Primavera – Estate 2018: la linea Patrick De Gayardon

1998 – 2018: a vent’anni dalla sua scomparsa Sector No Limits celebra il leggendario atleta e le

sue indimenticabili imprese. E’ un racconto entusiasmante, oltre il tempo, quello rievocato nel nuovo video spot e nella spettacolare immagine che Sector dedica all’estate. Frame che scandiscono emozioni, regalando adrenalina allo stato puro, nel rivivere le gesta eroiche di chi ha saputo interpretare il DNA e i valori di un brand che ritrova nel desiderio di osare, la propria storia.

I minuti contano ed anche i secondi, quando l’audacia prevale sulla logica, quando si affronta il tempo per superarlo, possederlo, riempirlo in ogni istante di azione. Protagonista dello spot è uomo unico, straordinario, animato dall’indomabile desiderio di volare libero, al limite dell’impossibile. Il tempo è una narrazione scandita dall’iconico cronografo SGE 650 Patrick de Gayardon, indossato dall’atleta nei suoi voli leggendari e riproposto oggi in una veste innovativa, ma sempre fedele alla sua identità.

La leggenda ritorna al polso dei più audaci, reinterpretata da un’eleganza stilistica mixata ad un mood altamente sportivo. Il passato rivive sul dial, dove il logo vintage con l’iconica aquila di Sector, ritorna ad essere protagonista.