Secondamano Bimbi, arriva l’e-commerce di lusso

Oggetti, giocattoli e beni di prima necessità per l’infanzia. www.lasoffittadigi.com è tutto questo e molto di più.

Nato dall’idea, e dalla necessità, di Andrée Pedotti Koen, giovane mamma di Ginevra e Penelope, rispettivamente 5 anni e un anno e mezzo, La soffitta di Gi è più di un sito, è un vero e proprio shop on-line per l’infanzia che punta sull’usato, ma solo di alto livello.

“Quando si diventa mamme, ci si rende fin da subito conto che il proprio bambino non ha bisogno solo di amore e cure, ma anche di tantissimi oggetti. Però uscire e fare shopping può risultare, a volte, una mission impossibile – racconta Andrée Pedotti Koen, milanese ma greco-brasiliana da parte di madre. – L’idea mi è venuta quando ero in attesa della mia secondogenita. Ci ho lavorato un po’ prima di lanciarlo, curando ogni minimo dettaglio. Il nome è ispirato a mia figlia Ginevra che si fa chiamare Gi e i colori del sito richiamano quelli della sua prima cameretta”.

La soffitta di Gi propone, con un innovativo sistema di vendita, attrezzature, usate ma comunque di ottima qualità, indispensabili per il bambino e la sua famiglia durante la prima infanzia e negli anni successivi, ma anche giocattoli per bambini.

Chiunque può vendere e guadagnarci però, la fondatrice assicura che le schede di presentazione vengono controllate attentamente da lei in persona e lo stesso avviene per la merce venduta, prima della spedizione.

L’obiettivo della La soffitta di Gi è quello di frenare le ingiustificate spese per attrezzature e giochi che, avendo un tempo di utilizzo ridotto, possono essere usate da più mamme riducendo così anche lo spreco e i rifiuti. La maggior parte delle nostre utenti, per il momento, sono mamme milanesi, ma l’obiettivo è quello di ampliarsi nel giro di poco tempo.

www.lasoffittadigi.com