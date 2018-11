Seat offerte di lavoro: nuove assunzioni nella casa automobilistica spagnola

Chi sogna di lavorare nel mercato delle automobili non può certamente lasciarsi scappare i nuovi inserimenti pianificati da Seat, famoso brand di macchine. La società, fondata a Barcellona nel 1950, è infatti alla ricerca di nuove figure professionali da inserire sia nell’organico dello storico polo produttivo di Martonell, sia presso gli uffici della principale città catalana. Per chi non lo sapesse il complesso industriale di Martorell, si trova a circa 30 km a Nord-Ovest di Barcellona, ed è stato inaugurato il 22 febbraio 1993 dal Re Juan Carlos di Spagna. Barcellona è fondamentale per Seat, come si legge sul sito ufficiale del noto marchio: «Barcellona non è soltanto la nostra città natale. È una città ricca di diversità che si incontrano per dare origine a nuove idee e nuove soluzioni. È tecnologia e innovazione, senza dimenticare stile e design. È la nostra fonte di ispirazione per costruire auto e creare soluzioni che semplificano la mobilità».

Oggi in Spagna Seat è l’unica azienda automobilistica spagnola con infrastrutture in grado di sviluppare vetture proprie. Dai primi anni di produzione fino al 1982 ha collaborato attivamente con la FIAT, tanto da produrre su licenza i modelli della casa italiana. Dalla metà degli anni Ottanta SEAT è entrata invece nel gruppo industriale Volkswagen e grazie a questo accordo, il marchio spagnolo ha potuto sì utilizzare parti meccaniche della casa tedesca, ma mantenere una produzione di modelli indipendente. La prima autovettura di successo in tal senso è stata proprio la famosa SEAT Ibiza. Al momento Seat conta oltre 14.500 dipendenti.

Vediamo ora quali sono le figure professionali ricercate:

Di seguito i profili professionali ricercati:

Ingegnere Progetti Cambio Automatico

IT Connected Car – Service Manager

Connected CAR – IoR Systems Architect

Doctorate Program – Deep Learning Q-Vision

Doctorate Program – Future Monility

Doctorate Program – Autonomus Driving

Doctorate Program – Communication Technology 5G

IT Project Manager Specialist

A1 IT Project Manager

Analista Contabile

Doctor Program – High Voltage Batteries

Doctor Program – Digital Talent Acquisition

Doctor Program – Customer Experience

Medico del Lavoro

Applicazione Cambio Automatico I+D

Sviluppo Progretto Motori GNC – I+D

Corporate Communications

IT Technical Architecture Future Sales

Chi volesse avere maggiori informazioni su ciascuna posizione aperta non deve fare altro che visitare il presente sito.