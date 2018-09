Scorpione oroscopo Paolo Fox Settembre 2018: emozioni all’improvviso, incontri dal 9

Lo Scorpione è l’ottavo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone, come l’Ariete.

E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Fissa. Il suo colore è il viola; la pietra portafortuna è l’agata, e il giorno fortunato è il Martedì. Il simbolo astrologico dello Scorpione è rappresentato da una sorta di “m” che rappresenta le sue chele, la coda arrotolata e il pungiglione alla sommità di essa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dello Scorpione, dal 23 Ottobre al 21 Novembre.

E’ un mese che parte bene, con Venere che entra nel tuo segno a partire dal giorno 9. E chi ha carte da giocare, non deve più tenere segreto il suo gioco. Grandi opportunità soprattutto per quanto riguarda la soluzione di questioni legali. Una chiamata di lavoro, un accordo importante o il superamento di esami. Il meglio lo avrai nella seconda parte del mese, quando arriverà nel tuo segno anche Giove, oltre a Venere già presente. Non bisogna chiudersi in casa nei giorni attorno al 23! Chi può e vuole avere un figlio, sarà più fortunato. Entro la fine dell’anno molti si ritroveranno a fare una scelta di lavoro che potrebbe comportare anche un cambio di azienda o di visioni rispetto al futuro.

Questa fase di Settembre deve essere gestita con molta attenzione perché potrebbero nascere emozioni all’improvviso. In ogni modo, la prima parte della settimana trascorre in maniera tranquilla. Quasi certamente però dovrai accettare un confronto e decidere finalmente cosa vuoi da una persona. Gli incontri saranno più favoriti dal giorno 9. Settembre è un mese che porta qualcosa di più per chi si applica e per chi vuole definire una relazione. Al lavoro avrai una capacità d’azione eccezionale, l’unica cosa che devi fare è evitare di precipitare situazioni ed eventi. Non decidere immediatamente, non fare passi azzardati. Ok alle nuove iniziative ma non bisogna esagerare perché c’è il rischio che si possa commettere qualche errore.