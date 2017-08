Scorpione oroscopo Paolo Fox settembre 2017: profumo di successo, saprai farti valere

Questo è il periodo migliore per recuperare, i combattimenti e le tensioni dei primi mesi dell’anno sembrano lontani. Ci sarà più stabilità a livello pratico ed economico, c’è anche un miglioramento della forma. Solo qualche intemperanza attorno a domenica 10 e 17. La tua aggressività verbale potrebbe, come spesso accade, nascondere una grande timidezza e paura di sbagliare.

Sì alle nuove partenze, nuovi progetti, settembre inizia a profumare di successo, anche se gli obiettivi che hai dipendono dall’età, volontà e preparazione. Marte, Mercurio e per ultimo Giove entrano nel tuo segno da ottobre e non potrà che andare meglio. Hai fatto molte rinunce, avuto molte sofferenze, e anche un momento di forte instabilità ma ora saprai farti valere e ciò anche per chi inizia un nuovo lavoro.

I sentimenti rinascono sia pure con qualche diffidenza di base, Venere è in transito nervoso fino al 20. Non bisogna sottovalutare le amicizie. Finalmente chi è solo da anni decide di lasciarsi andare all’amore, in casi eccezionali anche di convivere e sposarsi. L’invito ai single è di preparare qualcosa di speciale, incontri piacevoli attorno e dopo il 19. Novità in arrivo anche per chi è sposato, per chi ha in corso una causa o una disputa economica con un ex.