Scorpione oroscopo Paolo Fox Ottobre 2018: aspetti un miglioramento, ma è in ritardo

Lo Scorpione è l’ottavo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone, come l’Ariete.

E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Fissa. Il suo colore è il viola; la pietra portafortuna è l’agata, e il giorno fortunato è il Martedì. Il simbolo astrologico dello Scorpione è rappresentato da una sorta di “m” che rappresenta le sue chele, la coda arrotolata e il pungiglione alla sommità di essa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dello Scorpione, dal 23 Ottobre al 21 Novembre.

Sono molte le possibilità di riuscita, visto che Giove e Venere sono ancora nel tuo segno. Non è che tutti litigheranno, però molti di voi avranno la necessità di mettere in chiaro cose importanti: proprio perché hai un bel cielo, è normale che si chieda qualcosa in più. Quelli che vivono due storie contemporaneamente potrebbero non farcela a continuare, sarà necessario concluderne una. Il lavoro chiede una rinuncia ma anche chi ha cambiato da poco un ufficio, un gruppo, potrebbe sentirsi estromesso, agitato. Per i ragazzi sarà importante fare la scelta giusta nell’ambito dello studio.

In amore stai cercando di ritrovare un punto di riferimento anche se accanto hai già una persona piacevole. E’ possibile immaginare nuove amicizie che possono diventare qualcosa di più importante e profondo. La situazione in casa migliora e le giornate più valide per tentare nuove strade d’amore sono quelle di questa settimana! Non dimenticare di essere sempre te stesso: devi rispolverare il tuo coraggio! Spesso ti sottovaluti pensando di non essere all’altezza. Torna ai massimi livelli la tua sensualità, col partner giusto al tuo fianco, potrai vivere momenti molto caldi. Al lavoro in questo momento riesci a fare le cose solo per dovere più che per piacere. Dunque, se stai aspettando un miglioramento, è in ritardo! I rapporti con le persone autorevoli sono facilitati dalla tua chiarezza, Giove aiuta ancora per qualche settimana a mettere in chiaro situazioni rimaste in sospeso. La capacità di risolvere i problemi non manca.