Scorpione oroscopo Paolo Fox Novembre 2018: mese nervoso, agitato e faticoso

Lo Scorpione è l’ottavo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone, come l’Ariete.

E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Fissa. Il suo colore è il viola; la pietra portafortuna è l’agata, e il giorno fortunato è il Martedì. Il simbolo astrologico dello Scorpione è rappresentato da una sorta di “m” che rappresenta le sue chele, la coda arrotolata e il pungiglione alla sommità di essa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dello Scorpione, dal 23 Ottobre al 21 Novembre.

E’ un Novembre con tanta fatica addosso da scaricare. In effetti questo mese sembra soprattutto nervoso, agitato, forse faticoso per il fatto che la dissonanza di Marte porta a fare troppe cose nel coso delle giornate. Ogni tanto ritaglia un po’ di spazio per te stesso. Le coppie in crisi avranno un periodo polemico, ma con un po’ di buona volontà si potrà andare avanti. Per quelli che stanno bene insieme, sarà meglio organizzare una piccola vacanza, qualcosa di divertente, altrimenti una certa tensione nervosa potrebbe riversarsi sul rapporto.

In amore se la tua coppia non ha più ragione di esistere, il periodo avrà il potere di mostrare alcune ferite che ancora non sono state sanate; non sono pochi quelli che faranno una scelta entro fine mese. Ma c’è una tendenza al cambiamento, e sarà possibile, se lo desideri, operare delle scelte importanti. Polemiche da superare. E’ un cielo critico solo per le relazioni che hanno già subito contraccolpi. Sul lavoro può nascere qualche turbamento, qualche problema di troppo. Dovrai fare la voce grossa per importi, chi è in attesa di un rimborso può sperare bene. Dal punto di vista professionale, l’importante è non fare il passo più lungo gamba. Ormai conosci bene quali sono le difficoltà e i problemi da risolvere nei rapporti di collaborazione. Meglio prendere le distanze dalle complicazioni. Giorni fastidiosi e complicati all’inizio del mese.