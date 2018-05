Scorpione oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: verifiche in amore, fine dei rapporti ambigui

Lo Scorpione è un segno fisso d’acqua, governato da Plutone. Il Sole si può trovare nello Scorpione nel periodo che va dal 23 ottobre al 22 novembre. Lo Scorpione è l’ottavo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone, come l’Ariete. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Fissa. Il suo colore è il viola; la pietra portafortuna è l’agata, e il giorno fortunato è il Martedì. Il simbolo astrologico dello Scorpione è rappresentato da una sorta di “m” che rappresenta le sue chele, la coda arrotolata e il pungiglione alla sommità di essa.

Scorpione: belle novità in arrivo a fine mese!

Nell’ambito del lavoro, dal giorno 4 in poi, potrà accadere di tutto! Non spaventarti: aspettati cose positive. E verso fine mese sarà possibile ricevere belle novità. Chi ha un’attività commerciale, chi tratta soldi, potrà avere qualche quattrino in più. Il settore che risulta in miglioramento durante questo mese è sicuramente l’amore. Se da qualche tempo la tua relazione sentimentale è come se vivesse su un’altalena, evidentemente nella seconda parte del mese arriveranno delle notizie che confortano la coppia. Bisogna solo stare attenti al passato, cerca di non tornare ai vecchi problemi, discorsi e recriminazioni. Ci sono state troppe spese per la casa o per un progetto rimasto bloccato proprio per carenza di fondi, ma le cose adesso cambiano in positivo, nei limiti del ragionevole.

Scorpione: le coppie di vecchia data devono fare una ‘verifica’, fine dei rapporti ambigui

Le coppie che stanno insieme da tempo devono fare una sorta di ‘verifica’, in ogni modo, il peggio sembra passato poiché i conflitti peggiori si sono verificati ad Aprile. Chi negli ultimi mesi ha subito una separazione forzata deve ora recuperare le energie e rimboccarsi le maniche. Questo è un anno che spazza via i rapporti ambigui o fragili già da tempo. E’ un periodo in cui accumuli stanchezza al lavoro e te la porti a casa; potresti fare una nuova scelta d’amore che i tuoi familiari non comprenderebbero. Chi ha un lavoro part-time si aspetti una chiamata o una riconferma, grazie a Giove nel segno. Hai voglia di fare cose nuove, diverse dal solito. Non conviene stare fermi: tutto sta cambiando attorno a te e potrebbe esserci l’interruzione di un rapporto, magari voluta proprio da te!