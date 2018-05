Scorpione oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: l’amore migliora, evita salti nel buio

Lo Scorpione è l’ottavo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone, come l’Ariete.

E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Fissa. Il suo colore è il viola; la pietra portafortuna è l’agata, e il giorno fortunato è il Martedì. Il simbolo astrologico dello Scorpione è rappresentato da una sorta di “m” che rappresenta le sue chele, la coda arrotolata e il pungiglione alla sommità di essa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dello Scorpione, dal 23 Ottobre al 21 Novembre.

Nell’ambito del lavoro, dal 4 giorno in poi, può succedere di tutto! Ma questa volta in positivo. E verso fine mese, sarà possibile ricevere buone notizie. Chi ha un’attività commerciale, chi tratta di soldi, potrà avere anche qualche soldino in più. Il settore che risulta in miglioramento durante questo mese è sicuramente l’amore. Se da qualche tempo il tuo rapporto d’amore vive sull’altalena, evidentemente nella seconda parte del mese arriveranno delle notizie che confortano la coppia. Bisogna stare attenti solo al passato, non deve ritornare nei discorsi e nelle recriminazioni. Ci sono state troppe spese per la casa o per un progetto rimasto bloccato proprio per carenza di fondi. Ma le cose adesso cambiano in positivo, nei limiti del ragionevole.

In amore Saturno riesce a formare un aspetto buono con i pianeti veloci . Una situazione decisamente importante soprattutto se intendi rafforzare un legame. L’erotismo raddoppia! Le giornate in arrivo possono portare ancora più energia positiva. Questo periodo promette bene per quanto riguarda il settore sentimentale; in questo Saturno ha un’azione molto positiva poiché transitando nel settore della creatività, può spingerti a consolidare un legame, potrebbe farti prendere la decisione che qualcuno sta aspettando da tempo. Sul lavoro le stelle non sono affatto negative. E’ sempre meglio fare qualcosa che ci piace poco piuttosto che non fare niente. L’importante è non fare salti nel buio! L’oroscopo consiglia di non lasciare il certo per l’incerto. La combinazioni planetarie sono buone ma impongono qualche brusca virata. Il fatto che tu abbia vissuto di polemiche porta a una ridefinizione di certi rapporti di lavoro.