Scorpione oroscopo Paolo Fox Luglio 2018: momento decisivo per gli amori al capolinea

Lo Scorpione è l’ottavo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone, come l’Ariete.

E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Fissa. Il suo colore è il viola; la pietra portafortuna è l’agata, e il giorno fortunato è il Martedì. Il simbolo astrologico dello Scorpione è rappresentato da una sorta di “m” che rappresenta le sue chele, la coda arrotolata e il pungiglione alla sommità di essa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dello Scorpione, dal 23 Ottobre al 21 Novembre.

Il mese è iniziato sottotono e con tante cose da fare, è probabile che tu sia indeciso sul da farsi in ambito lavorativo. Il bello (o il brutto) è che non è colpa tua! E’ come se tu fossi a ‘ricasco’ delle scelte di qualcun altro. Agitazione, quindi, ma le prime risposte iniziano ad arrivare da lunedì 16. Nel lavoro, a parte l’inizio burrascoso di Luglio, non ci sono ostacoli particolari, a parte il solito discorso che ormai faccio spesso, e cioè che non devi strapazzarti troppo perché la fatica fisica si fa sentire. Ma con Giove nel tuo segno è possibile cadere in piedi. Quello che stai facendo adesso sarà da sviluppare al massimo. In amore ci sono incontri piacevoli, come al solito molto dipende dalla persona che hai al tuo fianco. Se ci sono state delusioni o momenti difficili, pensieri amari e autocritiche spietate, punta tutto dal 15 in poi!

In amore è difficile stabilire cosa resterà di quei rapporti che già a Giugno hanno conosciuto momenti di grande tensione. Tenderai ad essere molto meticoloso nelle tue scelte, è chiaro che chi ha un amore importante non lo butta all’aria, però bisogna dire che ultimamente ci sono stati dei week end molto pesanti. Le storie d’amore che sono arrivate al capolinea, in questo periodo dovranno essere gestite con molta cura, si può ripartire ma solo se si è convinti di farlo. Interessante la situazione professionale con un cambiamento in arrivo. Una collaborazione, infatti, potrebbe variare di netto! Molto dipende da te ma molto di più dagli altri: hai bisogno di un aiuto, di una conferma. Se non arriva potresti decidere di fare altro. E non è escluso che possa cogliere al volo l’occasione per liberarti di un gruppo che, anche se ti ha aiutato tanto, ha più preso che dato.