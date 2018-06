Scorpione oroscopo Paolo Fox Giugno 2018: irrefrenabile voglia di rivoluzione

Lo Scorpione è l’ottavo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone, come l’Ariete.

E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Fissa. Il suo colore è il viola; la pietra portafortuna è l’agata, e il giorno fortunato è il Martedì. Il simbolo astrologico dello Scorpione è rappresentato da una sorta di “m” che rappresenta le sue chele, la coda arrotolata e il pungiglione alla sommità di essa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dello Scorpione, dal 23 Ottobre al 21 Novembre.

Amore – Se pensi ad un trasferimento questo è il momento giusto! E’ in arrivo la possibilità di una nuova casa, magari di un progetto da intraprendere con una persona che giorno dopo giorno assuma un ruolo sempre più importante nella tua vita. Comincia pure a muoverti, ma fai attenzione a domenica 17, perché la tua vita amorosa sarà segnata da momenti di forte tensione. Se sei solo, gli incontri del momento intrigano ma nella giornata succitata potresti chiedere qualcosa in più o sentirti strano. Resta ancora un bel cielo per chi vuole amare! Potrai superare qualche perplessità nella tua vita, forse perché proprio adesso sai cosa desideri.

Lavoro – Ci sono occasioni valide per rafforzare le associazioni e i contratti che ti interessano, ma anche nel settore professionale è importante tagliare qualche ramo secco. Già nel periodo passato hai compiuto una azione così determinata. Successo per i lavori con il pubblico; sei una persona particolarmente volitiva, non riesci a fare le cose solo per comodo e perché è giusto così. Il transito di questi pianeti è ottimo per riscattare un passato difficile. Se ti interessa cambiare orizzonti, vivere qualche nuova esperienza lavorativa, non tirarti indietro perché, come si dice, da cosa nasce cosa! Gli alti e bassi che ti hanno accompagnato fino a poco tempo fa da adesso in poi ti sembreranno solo un lontano ricordo.

Vivi uno stato di profonda ribellione alle convenzioni, alle regole, allo stile di vita che hai avuto fino ad ora. tutto questo imposto e rafforzato da Urano in opposizione. Potrebbe anche non essere una tua scelta, quella di cambiare stila di vita, ma una conseguenza di situazioni personali, familiari e fisiche che hai vissuto di recente. Giove protegge qualsiasi tipo di tua azione, Saturno è favorevole. Dovresti pensare a qualcosa di nuovo. E se hai una professione libera, potrebbero farti una proposta speciale per l’autunno. Giugno è un mese in cui fare progetti, divertente, utile per sistemare contenziosi aperti nel passato, questioni legali o altro. I nuovi incontri possono essere interessanti agli inizi del mese, ma dopo il 13 ogni relazione inutile o superflua sarà chiusa o comunque messa in discussione.