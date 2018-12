Scorpione oroscopo Paolo Fox Dicembre 2018: una grande passione può nascere a fine mese

Lo Scorpione è l’ottavo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone, come l’Ariete.

E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Fissa. Il suo colore è il viola; la pietra portafortuna è l’agata, e il giorno fortunato è il Martedì. Il simbolo astrologico dello Scorpione è rappresentato da una sorta di “m” che rappresenta le sue chele, la coda arrotolata e il pungiglione alla sommità di essa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dello Scorpione, dal 23 Ottobre al 21 Novembre.

Dicembre è un mese ricco di soddisfazioni, anche perché Venere transita nel tuo segno. Giove è attivo rispetto alle finanze: non è detto che piovano sogni dal cielo ma comunque si può aiutare qualcuno o essere aiutati. E Nettuno, il pianeta dei sognatori, torna disponibile. Attorno al 21 c’è un bellissimo aspetto planetario che forma con Venere. Dal 21 al 31 può nascere una grande passione. Torna una persona di riferimento oppure tu, improvvisamente, scopri che qualcuno è più disponibile. Giove nella tua posizione porta facilitazioni o risoluzioni anche di tipo pratico. E’ un mese fertile, di ripresa e recupero psicofisico notevole.

In amore ci saranno dei contrasti a inizio mese. Ci saranno anche situazioni che vorrai chiarire con il partner determinate da qualche angoscia che trascini dietro da parecchio. Tutti i problemi che sono nati ultimamente potranno essere risolti con pazienza. La famiglia chiede nuove responsabilità. Le incertezze sono piuttosto forti, soprattutto se il tuo è un rapporto già in crisi. Prudenza! Se hai chiesto un prestito, un finanziamento o attendi notizie, dovrai aspettare Giugno prima di ottenere ciò che vuoi. Evita di perdere tempo e di rimandare gli impegni per pigrizia. Questa settimana ti renderà molto nervoso. Gli investimenti e la riscossione di denaro risultano essere bloccate per un po’. Attenzione alle giornate dei fine settimana perché potranno essere conflittuali, specialmente per le donne del segno.