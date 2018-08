Scorpione oroscopo Paolo Fox Agosto 2018: un’amicizia può trasformarsi in qualcosa di più …

Lo Scorpione è l’ottavo segno dello Zodiaco. E’ governato da Marte e Plutone, come l’Ariete.

E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Fissa. Il suo colore è il viola; la pietra portafortuna è l’agata, e il giorno fortunato è il Martedì. Il simbolo astrologico dello Scorpione è rappresentato da una sorta di “m” che rappresenta le sue chele, la coda arrotolata e il pungiglione alla sommità di essa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dello Scorpione, dal 23 Ottobre al 21 Novembre.

Giove sempre nel tuo segno e Venere che ti prepara alle grandi decisioni di Settembre. E’ chiaro che devi darti da fare, possono arrivare notizie improvvise attorno al giorno 3. E chi ha un’attività in proprio lavorerà in più. L’amore può tornare protagonista; e dal giorno 23 sarà necessario fare chiarezza nel tuo cuore. Un altro momento di grande interesse, se intendi fare colpo su qualcuno, ci sarà attorno alle giornate del 17 con la Luna nel segno. Chissà se non ci sia qualcosa di bello. E’ certo che devi mostrarti più disponibile. Se devi fare una richiesta, il periodo migliore è quello di inizio mese. Qualcuno, però, dovrà recuperare forma fisica perché per distrazione, per eccesso e per inutili rischi, è stato male o si è fatto del male negli ultimi mesi. E bisogna recuperare.

In amore le stelle sono particolarmente efficaci per gestire situazioni di carattere affettivo. Se in questo momento sei solo non escludere il fatto che un’amicizia possa diventare qualcosa di più importante. Devi cancellare le amarezze legate ai mesi passati; in che situazione sei adesso dipende anche da come hai affrontato il passato. In ogni modo, le speranze di ricominciare a vivere l’amore in maniera entusiasta sono parecchie: sciogli il ghiaccio! Sarà possibile ritrovare armonia ed entusiasmo con Venere finalmente nel tuo segno. Al lavoro, le stesse reticenze che gli astri hanno avuto nei confronti della vita affettiva, nel corso dei mesi passati dovresti averle avute anche sul piano professionale. Devi quanto prima recuperare i rapporti con persone che ti circondano anche sotto l’aspetto diplomatico, che troppo spesso tralasci per amore della sincerità.