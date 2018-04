Scarpe uomo e donna 2018: presentata la New Balance 247 Deconstructed

New Balance presenta la 247 Deconstructed, caratterizzata da un collare della tomaia destrutturato e dal tallone in pelle premium che rendono questa silhouette elegante e minimal. La tomaia tubolare è realizzata completamente in tessuto knitted e dona a coloro che la indossano uno stile semplice rendendola facile da indossare, come una slip-on. L’iconica N del brand, realizzata tono su tono e applicata sul lato esterno della tomaia, l’etichetta tessuta sulla linguetta, sono solo alcuni dettagli che completano questa sneaker e la rendono un autentico must have dell’estate 2018 di New Balance.

Il design pulito e l’intersuola REVlite leggerissima e super ammortizzante rendono la 247 Deconstructed un modello perfetto per un Urban Consumer sempre in movimento. Grazie a questo modello sportstyle innovativo infatti, il marchio continua a rivolgersi ad un pubblico sempre più attento al comfort, per un uso quotidiano che unisce artigianalità design e tecnologia, perfetto per essere usato in ogni occasione, dalla giornata di lavoro al tempo libero.

La New Balance 247 Deconstructed è un modello con varianti colore per l’uomo e per la donna ed è in vendita su www.newbalance.it, nei negozi New Balance e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di € 100,00.